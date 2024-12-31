Знаменитого футболиста СССР лишили гражданства Литвы. Вот почему с ним так поступили

За эти 20 лет он успел сменить семь клубов, взять три чемпионства и два Кубка страны с «Аустрией», выиграть Вторую Лигу с «Адмира Ваккер» и Региональную лигу с «Винер Шпорт-Клуб», получить приз лучшему футболисту Региональной лиги в 38 лет и даже — австрийское гражданство.