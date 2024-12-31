Знаменитого футболиста СССР лишили гражданства Литвы. Вот почему с ним так поступили

В 80-е советский полузащитник литовского происхождения Арминас Нарбековас блистал в составе «Жальгириса» и брал со сборной СССР золотые медали на Олимпиаде в Сеуле. А с распадом страны уехал из московского «Локомотива» в Австрию, где играл до 2009 года.
За эти 20 лет он успел сменить семь клубов, взять три чемпионства и два Кубка страны с «Аустрией», выиграть Вторую Лигу с «Адмира Ваккер» и Региональную лигу с «Винер Шпорт-Клуб», получить приз лучшему футболисту Региональной лиги в 38 лет и даже — австрийское гражданство.
Когда же на родине Нарбековаса узнали, что он стал гражданином другой страны Евросоюза, там встал вопрос о лишении его гражданства Литвы. Уже в конце октября 2008-го Департамент миграции постановил лишить Арминаса гражданства Литовской Республики, сославшись на второй пункт первой части 18-й статьи Закона о гражданстве (гражданства Литвы лишаются лица, приобретающие гражданство другой страны. — Прим. Sport24).
При этом еще в ноябре 2003-го, к 50-летнему юбилею УЕФА, Нарбековас был назван федерацией футбола Литвы лучшим литовским футболистом за полвека. Поэтому не удивительно, что за знаменитого полузащитника «Жальгириса» вступился президент страны Валдас Адамкус — именно он специальным указом в феврале 2009-го восстановил Нарбековасу гражданство Литвы.
Сам футболист после окончания карьеры в течение десяти лет работал тренером — начинал в Австрии, а на заре карьеры тренировал «Спартак» из Юрмалы и молодежную сборную Литвы.
В начале 2016 года Нарбековас отошел от дел и открыл в Литве футбольную Академию для детей младшего возраста. До сих пор он занимается ей и живет на две страны.
Денис Лебеденко