Лучший бомбардир КПЛ перешел в другой клуб

Сигневич с начала 2024 года выступал за «Атырау». В составе «нефтяников» белорус провел 24 матча в КПЛ-2024 и забил десять голов, став наряду с Жоао Пауло («Кайрат») и Исламом Чесноковым («Тобол») лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.
«Добро пожаловать в команду, Николай! Желаем тебе ярких побед и успехов!» — пишет пресс-служба «Тобола».
Ранее «Атырау» попрощался с теперь уже своим бывшим форвардом.
По итогам КПЛ-2024 «Атырау» стал на седьмым, а «Тобол» финишировал на пятом месте.
Что касается карьеры Сигневича, то ранее 32-летний форвард выступал на родине за «Динамо» (Брест) и БАТЭ, а также в Греции за «Платаниас» и «Аполлон Смирнис», венгерский «Ференцварош» и российские «Химки».