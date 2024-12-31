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Лучший бомбардир КПЛ перешел в другой клуб

Белоруссий нападающий Николай Сигневич перешел из «Атырау» в «Тобол», сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу костанайцев.

Источник: ФК "Атырау"

Сигневич с начала 2024 года выступал за «Атырау». В составе «нефтяников» белорус провел 24 матча в КПЛ-2024 и забил десять голов, став наряду с Жоао Пауло («Кайрат») и Исламом Чесноковым («Тобол») лучшим бомбардиром чемпионата Казахстана.

«Добро пожаловать в команду, Николай! Желаем тебе ярких побед и успехов!» — пишет пресс-служба «Тобола».

Ранее «Атырау» попрощался с теперь уже своим бывшим форвардом.

По итогам КПЛ-2024 «Атырау» стал на седьмым, а «Тобол» финишировал на пятом месте.

Что касается карьеры Сигневича, то ранее 32-летний форвард выступал на родине за «Динамо» (Брест) и БАТЭ, а также в Греции за «Платаниас» и «Аполлон Смирнис», венгерский «Ференцварош» и российские «Химки».

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