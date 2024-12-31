Новогоднее безумие в «Милане»: почему Фонсеку убрали до 31 декабря и что ждет Консейсау?

При этом никакого времени на раскачку у бывшего игрока «Лацио», «Пармы» и «Интера» просто нет. Вчера утром Фонсека заехал в «Миланелло» и слезно попрощался с командой, а уже вечером там же строгий Консейсау проводил первую тренировку. Сегодня — вторую, после чего «Милан» отправился в Саудовскую Аравию. Там 3 января команда сыграет в полуфинале Суперкубка Италии против «Ювентуса», за который выступает сын Консейсау — Франсиско. Вот такое небанальное начало тренерской карьеры получается у Сержиу в итальянском футболе. При этом любопытно, что в августе 1998 года свой первый официальный матч за итальянский клуб Консейсау тоже провел против «Ювентуса». И тоже в Суперкубке. Тогда его гол в компенсированное время принес римлянам трофей. Посмотрим, как сложится в этот раз, хотя гипотетическая победа над «Юве» сейчас Суперкубок не принесет: придется еще играть в финале против победителя пары «Аталанта» — «Интер».