Моуринью назвал главное изменение в современном футболе

— Много говорят об эволюции футбола. По вашему мнению, в чем он действительно эволюционировал, а в чем остался прежним?
— Что осталось в футболе прежним? Тот, кто забивает на один гол больше или пропускает на один меньше, выигрывает.
Футбол эволюционировал, говорите? Тренер, который до недавнего времени был основной фигурой в структуре клуба, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от структур и людей, которые чаще всего не готовы. Игра, тренерская работа, анализ — произошло много изменений на всех уровнях, — сказал главный тренер «Фенербахче».