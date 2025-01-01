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Моуринью назвал главное изменение в современном футболе

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью ответил на вопрос журналиста Corriere dello Sport об изменениях в футболе.

Источник: Getty Images

— Много говорят об эволюции футбола. По вашему мнению, в чем он действительно эволюционировал, а в чем остался прежним?

— Что осталось в футболе прежним? Тот, кто забивает на один гол больше или пропускает на один меньше, выигрывает.

Футбол эволюционировал, говорите? Тренер, который до недавнего времени был основной фигурой в структуре клуба, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от структур и людей, которые чаще всего не готовы. Игра, тренерская работа, анализ — произошло много изменений на всех уровнях, — сказал главный тренер «Фенербахче».

Фенербахче