Моуринью назвал главное изменение в современном футболе

Футбол эволюционировал, говорите? Тренер, который до недавнего времени был основной фигурой в структуре клуба, постепенно теряет свою значимость и все больше зависит от структур и людей, которые чаще всего не готовы. Игра, тренерская работа, анализ — произошло много изменений на всех уровнях, — сказал главный тренер «Фенербахче».