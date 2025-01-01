Экстренно госпитализированный бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» вышел на связь

Излишне говорить, что это произошло в ужасное время, и я был полностью сосредоточен на том, чтобы помочь нашему клубу. Самое главное сейчас — поддержать ребят и сосредоточиться на том, чтобы как можно скорее прийти в форму. Давайте держаться вместе, и вперед «Рейнджерс», — написал вратарь в соцсетях.