Кроос, Бонуччи, Иньеста и еще 7 звезд, завершивших карьеру в 2024 году

По современным меркам Кроос завершил карьеру достаточно рано — в 34 года. «Я не хотел, чтобы у меня возникало ощущение, что люди вокруг меня должны сказать, что пора заканчивать, — объяснял Тони. — Или что мне придется сидеть на скамейке запасных еще два или три года. Я рад, что мне удалось избежать всего этого».