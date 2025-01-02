Первый яркий камбэк года! «Арсенал» решил судьбу матча за три минуты

После пропущенного мяча «Арсенал» как будто растерялся, взял паузу и намного хуже шёл в отбор. На исходе получаса игры «Брентфорд» мог максимально приблизиться к сенсации, забив второй гол, но вместо 2:0 получил 1:1. После удара Льюис-Поттера крайне неудачно сыграл голкипер «канониров» Райя — мяч от его рук полетел в сетку. Испанец чудом исправил свою ошибку, вынес с линии. «Арсенал» тут же убежал в ответную атаку и сравнял счёт. В этом эпизоде Мбемо стал антигероем для своей команды. Завозился с мячом у полукруга, потерял его. Парти выстрелил из-за штрафной, а голкипер Флеккен отбил прямо на Габриэла Жезуса. Бразилец преуспел на добивании.