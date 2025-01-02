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Первый яркий камбэк года! «Арсенал» решил судьбу матча за три минуты

Команда Артеты была на грани провала, но дожала «Брентфорд».

Источник: Getty Images

В первом матче АПЛ в 2025 году «Арсенал» добыл волевую победу на поле «Брентфорда». Команда Микеля Артеты обошла «Ноттингем Форест» и сократила отставание от лидера «Ливерпуля» до шести очков.

«Арсенал» сыграл в Брентфорде без своего лучшего бомбардира Хаверца, лучшего ассистента Саки и ключевого полузащитника Райса. Первые двое вне заявки по состоянию здоровья, а Деклан остался на скамейке запасных. Нападающего Габриэла Жезуса поддерживали с флангов Нванери и Мартинелли.

Команда Артеты начала с серьёзного давления, а «Брентфорд» спрятался в подвале, создавал толпу на входе в собственную штрафную. «Канониры» в дебюте встречи контролировали мяч более 80% времени. Однако голевых моментов при счёте 0:0 гости так и не соорудили, а вот хозяева реализовали свой первый шанс на 13-й минуте. Эдегор ошибся в передаче в центре поля — Дамсгор сделал перехват и разогнал контрвыпад. В штрафной Мбемо ловко разобрался с Калафьори, пробив точно низом из-под итальянца. Для бомбардира «Брентфорда» это уже 11-й гол в сезоне АПЛ.

После пропущенного мяча «Арсенал» как будто растерялся, взял паузу и намного хуже шёл в отбор. На исходе получаса игры «Брентфорд» мог максимально приблизиться к сенсации, забив второй гол, но вместо 2:0 получил 1:1. После удара Льюис-Поттера крайне неудачно сыграл голкипер «канониров» Райя — мяч от его рук полетел в сетку. Испанец чудом исправил свою ошибку, вынес с линии. «Арсенал» тут же убежал в ответную атаку и сравнял счёт. В этом эпизоде Мбемо стал антигероем для своей команды. Завозился с мячом у полукруга, потерял его. Парти выстрелил из-за штрафной, а голкипер Флеккен отбил прямо на Габриэла Жезуса. Бразилец преуспел на добивании.

Интересно, что в первом тайме «Арсенал» нанёс только два удара в створ — оба в голевой атаке. В остальном в завершающей стадии атак у команды Артеты не клеилось. «Брентфорд» тоже наиграл лишь на два попадания в створ, а лидером по касаниям мяча у хозяев был к перерыву нидерландский вратарь.

Едва ли не самым опасным оружием «Арсенала» в Брентфорде оказались стандарты. Когда при подачах «канониров» группа игроков вбегала во вратарскую, в обороне хозяев возникала паника. Вскоре после перерыва угловой принёс команде Артеты второй гол. Флеккен на выходе не сумел забрать мяч, который заметался по вратарской. И Мерино дослал его в сетку.

Более того, мощный отрезок принёс «Арсеналу» два гола за три минуты. «Брентфорд» же в дебюте второго тайма выглядел коллективом, пресыщенным новогодним столом. Нванери с Мартинелли сделали третий гол «канониров». Юный вингер сместился к углу штрафной и навесил, а отлетевший от упавшего защитника Коллинза мяч добил Мартинелли. Валлиец из «Брентфорда» жаловался, что его толкали, но судей не убедил в этом даже повтор.

Команда Томаса Франка ещё сумела побороть тяжесть в животе и на какое-то время перевела игру на половину поля «Арсенала», тем не менее у Райи особой работы не было. Теперь уже «канониры» играли строго на результат. Зрелищным первый матч года в АПЛ не назовёшь. Помимо авторов голов, у «Арсенала» стоит выделить Парти, который только за тайм совершил четыре отбора. Согласно статистике опорник выиграл почти все единоборства (9 из 10).

«Арсенал» очень спокойно довёл игру до победы, перебив «Брентфорд» почти в три раза — 14:5 (в створ — 5:2, из штрафной — 11:4). Вернулся на второе место в таблице. Но такого финала не было бы, если бы Райя задержался хотя бы на секунду, когда исправлял свой ляп при счёте 0:1.

Анатолий Романов

Брентфорд
1:3
Первый тайм: 1:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 19
1.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Gtech Community Stadium
Главные тренеры
Томас Франк
Микель Артета
Голы
Брентфорд
Брайан Мбеумо
(Миккель Дамсгор)
13′
Арсенал
Габриэл Жезус
29′
Микель Мерино
50′
Габриел Мартинелли
53′
Составы команд
Брентфорд
1
Марк Флеккен
22
Натан Коллинз
30
Мадс Роэрслев Расмуссен
18
Егор Ярмолюк
27
Виталий Янельт
19
Брайан Мбеумо
23
Кин Льюис-Поттер
4
Сепп ван дер Берг
75′
36
Ким Джи Су
6
Кристиан Нергор
26′
75′
8
Матиас Йенсен
11
Йоан Висса
75′
32
Эдмонд-Пэрис Магома
24
Миккель Дамсгор
75′
7
Кевин Шаде
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
12
Юррьен Тимбер
17′
5
Томас Партей
11
Габриел Мартинелли
33
Риккардо Калафьори
58′
78′
41
Деклан Райс
8
Мартин Эдегор
88′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
23
Микель Мерино
78′
49
Майлс Льюис-Скелли
53
Итан Нванери
78′
19
Леандро Троссар
9
Габриэл Жезус
90′
17
Александр Зинченко
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
14
2
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
3
6
Фолы
8
0
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Питер Бэнкес
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Арсенал
Брентфорд
Чемпионат Англии: таблица и календарь