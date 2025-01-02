В раздевалке «Барселоны» долго утешали Ольмо после ситуации с регистрацией — Хави Мигель

Об этом сообщает журналист AS Хави Мигель в соцсетях.
По информации источника, Ольмо выглядел очень грустным и даже не смог сесть за руль, приехав на тренировку на такси. Отмечается, что футболисты Гави, Рафинья и Педри утешали игрока в раздевалке, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик пытался успокоить футболиста, дав понять, что сине-гранатовые его не оставят.
Кроме того, Ольмо был на связи последние 24 часа и постоянно мониторил ситуацию с его контрактом.
Ранее сообщалось, что «Барселоне» не удалось зарегистрировать Ольмо, так как каталонцы не смогли уложиться в соответствующие правила финансового контроля. Если в итоге ситуация решится не в пользу «блауграны», то по контракту испанец может стать свободным агентом уже в январе.