В раздевалке «Барселоны» долго утешали Ольмо после ситуации с регистрацией — Хави Мигель

По информации источника, Ольмо выглядел очень грустным и даже не смог сесть за руль, приехав на тренировку на такси. Отмечается, что футболисты Гави, Рафинья и Педри утешали игрока в раздевалке, а главный тренер команды Ханс-Дитер Флик пытался успокоить футболиста, дав понять, что сине-гранатовые его не оставят.