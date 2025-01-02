Adidas может расторгнуть миллиардный контракт с «МЮ» при вылете из АПЛ — The Telegraph

По данным источника, по условиям спонсорского соглашения на общую сумму £ 900 млн (~ € 1,088 млрд по текущему курсу) компания имеет право разорвать договор, если «МЮ» утратит место в высшем дивизионе английского футбола. Сообщается, что вторым вариантом возможных действий Adidas в случае вылета «красных дьяволов» в Чемпионшип является сокращение ежегодных выплат вдвое — до £ 45 млн.