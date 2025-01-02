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Матвей Сафонов — в заявке «ПСЖ» на матч Суперкубка Франции с «Монако»

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч Суперкубка Франции — 2025 с «Монако».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится в воскресенье, 5 января. Команды будут играть на стадионе «Стэдиум 974» в Дохе (Катар). Начало матча — в 19:30 мск.

Всего в Катар в составе «Пари Сен-Жермен» отправятся 26 футболистов. Отметим, что за «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин. Команды встречались 18 декабря в матче чемпионата Франции. «Пари Сен-Жермен» одержал победу со счётом 4:2.

В текущем сезоне французской Лиги 1 25-летний Матвей Сафонов провёл пять встреч. Также на счету российского голкипера две игры в Лиге чемпионов и одна — в Кубке Франции.

ПСЖ
Монако
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