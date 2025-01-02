«Лестер» близок к лишению очков из-за нарушений правил АПЛ — The Guardian

Напомним, в марте 2024 года АПЛ обвинила «Лестер» в финансовых нарушениях в сезоне-2022/2023. Сначала клуб оспорил полномочия комиссии о рассмотрении дела, однако иск был отклонён. Позже была подана апелляция на это решение, которая была удовлетворена. Таким образом, клуб избежал вычета очков в английской Премьер-лиге в начале нынешнего сезона за нарушение финансовых правил на сумму £ 24,4 млн.