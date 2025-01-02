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«Лестер» близок к лишению очков из-за нарушений правил АПЛ — The Guardian

«Лестеру» может быть предъявлено ещё одно обвинение в нарушениях финансовых правил английской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат.com

Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, юристы АПЛ в течение следующих двух недель будут оценивать показатели, чтобы определить, допустил ли клуб нарушения. Ожидается, что решение о наложении санкций будет опубликовано 13 января. Отмечается, что «Лестер» выразил уверенность, что им удастся избежать ещё одного обвинения.

Напомним, в марте 2024 года АПЛ обвинила «Лестер» в финансовых нарушениях в сезоне-2022/2023. Сначала клуб оспорил полномочия комиссии о рассмотрении дела, однако иск был отклонён. Позже была подана апелляция на это решение, которая была удовлетворена. Таким образом, клуб избежал вычета очков в английской Премьер-лиге в начале нынешнего сезона за нарушение финансовых правил на сумму £ 24,4 млн.

Лестер
0:2
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 19
29.12.2024, 17:30 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Хосеп Гвардиола
Голы
Манчестер Сити
Савио
21′
Эрлин Бреут Холанн
74′
Составы команд
Лестер
41
Якуб Столарчик
16
Виктор Кристансен
23
Янник Вестергор
11
Биляль Эль-Ханнус
65′
24
Бубакари Сумаре
56′
40
Факундо Буонанотте
9
Джейми Варди
2
Джеймс Джастин
70′
17
Хамза Чудхури
4
Конор Коади
85′
5
Калеб Околи
8
Харри Уинкс
85′
20
Патсон Дака
10
Стефи Мавидиди
90′
37
Уилл Алвес
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
79′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
8
Матео Ковачич
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
26
Савио
6
Натан Аке
70′
2
Кайл Уокер
47
Фил Фоден
66′
87
Джеймс Макэйти
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
4
11
Фолы
6
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лестер
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