Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией»

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вернулся к тренировкам с командой после перелома ребра, сообщается на официальном сайте немецкой футбольной команды.
Нойер не выходил на поле с 3 декабря, когда в матче Кубка Германии с «Байером» заработал первое в своей карьере удаление. 38-летний голкипер на 17-й минуте игры столкнулся в поле с игроком леверкузенцев Жереми Фримпонгом, за что получил красную карточку. Позднее главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани заявил, что Нойер выбыл из строя до конца года.
Ближайший матч в Бундеслиге «Бавария» сыграет 11 января в гостях против «Боруссии» из Менхенгладбаха, а 6 января проведет товарищескую встречу с австрийским «Зальцбургом».
Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. В составе мюнхенской команды Нойер стал 11-кратным чемпионом Бундеслиги, два раза становился победителем Лиги чемпионов, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков Германии, два Суперкубка УЕФА и два клубных чемпионата мира.