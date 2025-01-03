Нойер вернулся к тренировкам с «Баварией»

Нойер не выходил на поле с 3 декабря, когда в матче Кубка Германии с «Байером» заработал первое в своей карьере удаление. 38-летний голкипер на 17-й минуте игры столкнулся в поле с игроком леверкузенцев Жереми Фримпонгом, за что получил красную карточку. Позднее главный тренер мюнхенского клуба Венсан Компани заявил, что Нойер выбыл из строя до конца года.