Стало известно какие условия контракта Пауло Дибала запросил у «Галатасарая»

«Дибала хочет контракт минимум на три года с зарплатой в € 10 млн. В “Галатасарае” есть мысль: “Давайте купим Микаутадзе за эти деньги. Давайте продвигаться с ним до конца, а если не выйдет, то возьмём Дибалу”, — приводит слова Сабункуоглу Sports Digitale в соцсети Х (ранее Twitter).