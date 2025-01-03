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Стало известно какие условия контракта Пауло Дибала запросил у «Галатасарая»

Турецкий журналист Ягыз Сабункуоглу рассказал, какие условия личного контракта запросил аргентинский нападающий «Ромы» Пауло Дибала у турецкого «Галатасарая».

Источник: Getty Images

«Дибала хочет контракт минимум на три года с зарплатой в € 10 млн. В “Галатасарае” есть мысль: “Давайте купим Микаутадзе за эти деньги. Давайте продвигаться с ним до конца, а если не выйдет, то возьмём Дибалу”, — приводит слова Сабункуоглу Sports Digitale в соцсети Х (ранее Twitter).

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 97 матчей во всех турнирах, в которых забил 39 голов и отдал 20 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Рома
Галатасарай