«Это не моё дело». Гвардиола высказался о продлении контракта Де Брёйне с «Манчестер Сити»

«Всё зависит от клуба. Это не моё дело. Речь идёт о том, как он будет выступать до конца сезона, о возрасте, который у него есть, и о многих других вещах. Я думаю, клуб должен подумать об этом», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо.