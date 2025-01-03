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«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с футболистом Магуайром

Соглашение будет действовать до июня 2026 года.

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 3 января. /ТАСС/. Защитник Гарри Магуайр продлил контракт с английским футбольным клубом «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Новое соглашение с игроком будет действовать до июня 2026 года.

Мугайру 31 год, он перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2019 года из английского «Лестера» за €87 млн — рекордная сумма для защитника на тот момент. В составе «Манчестер Юнайтед» футболист выиграл Кубок лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24. Также вместе с командой он доходил до финала Кубка Англии (2022/23) и Лиги Европы (2020/21) — второго по значимости еврокубка. В активе игрока 222 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. По ходу карьеры защитник также выступал за английские «Шеффилд Юнайтед», «Халл» и «Уиган».

За сборную Англии Магуайр принял участие в 64 матчах, забив в них 7 голов и отдав 2 передачи. Он является серебряным призером чемпионата Европы, который проходил в 2021 году. Также на его счету бронзовая награда Лиги наций (2019).

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