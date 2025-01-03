«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с футболистом Магуайром

Мугайру 31 год, он перешел в «Манчестер Юнайтед» в январе 2019 года из английского «Лестера» за €87 млн — рекордная сумма для защитника на тот момент. В составе «Манчестер Юнайтед» футболист выиграл Кубок лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24. Также вместе с командой он доходил до финала Кубка Англии (2022/23) и Лиги Европы (2020/21) — второго по значимости еврокубка. В активе игрока 222 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых он забил 12 голов и сделал 7 результативных передач. По ходу карьеры защитник также выступал за английские «Шеффилд Юнайтед», «Халл» и «Уиган».