Звезда «Ливерпуля» приняла решение о своем будущем

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 45 очков за 18 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.