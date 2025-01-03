Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Ливерпуля» приняла решение о своем будущем

Нападающий английского «Ливерпуля» египтянин Мохамед Салах заявил, что покинет клуб в конце сезона. Его слова приводит Sky Sports.

Источник: Getty Images

«Я действительно хочу выиграть Премьер-лигу с “Ливерпулем”. Это мой последний год в клубе, поэтому хочется сделать что-то особенное для города», — заявил Салах.

Египтянин также отметил, что между клубом и ним «нет никакого прогресса» в отношении нового контракта. Текущее соглашение истекает в конце этого сезона — летом 2025 года.

32-летний футболист выступает в составе «Ливерпуля» с 2017 года. В его активе 231 гол и 105 результативных передач в 375 матчах за клуб.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» уверенно лидирует: коллектив Арне Слота набрал 45 очков за 18 туров, имеет отрыв в шесть баллов от ближайшего преследователя в лице «Арсенала», а также игру в запасе.

Ливерпуль
Чемпионат Англии: таблица и календарь