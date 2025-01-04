Винисиуса довели до красной в первом матче года. И «Реал» сделал мощный камбэк без него!

А потом «Реал» вырвал победу в добавленное время, и здесь Мадриду повезло. Фулкье неудачно обработал передачу от одноклубника, и организовал для Беллингема выход один на один с вратарём. На этот раз англичанин не сплоховал. На последних секундах гостям повезло вдвойне — мяч после удара Луиса Риохи попал в штангу. «Реал» забил два мяча в меньшинстве и поднялся на первое место в таблице. Правда, у «Атлетико» есть одна встреча в запасе.