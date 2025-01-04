Гвардиола назвал виновного в неудачных результатах «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне

«Я крайне честен с собой, и я признаю, что главная причина — я сам. Дело не в игроках. Они немного сдают, но это естественный процесс, который наблюдался и в прошлом сезоне. Я должен был найти решение, должен был действовать иначе, но не делал этого. Вот почему мы оказались в таком положении — виноват я сам. Я говорю это не для того, чтобы показаться милым. Я просто говорю правду. Я руковожу игроками, и мне не удалось достичь с ними желаемого», — приводит слова Гвардиолы The Guardian.