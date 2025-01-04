Стало известно, за что Аморим исключал Гарначо из состава «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает журналист Крис Уилер в соцсетях, причиной такого решения португальского специалиста стало поведение Гарначо во встрече Лиги Европы с «Викторией» Пльзень: игрок не стал слушать установку наставника перед выходом на замену на 81-й минуте.
В нынешнем сезоне Гарначо принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.