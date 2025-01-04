Микель Артета рассказал, что необходимо «Арсеналу» для победы в чемпионской гонке АПЛ

«Мы должны продемонстрировать такой же уровень стабильности и даже немного больше, потому что в прошлом году мы были лучшей командой в лиге, побили несколько рекордов, но так и не выиграли главный трофей, так что чего-то не хватает. Это будут очень тонкие, мелкие детали, вы можете выделить определённые игры и ситуации, но, в конце концов, мы очень близки к цели, и нам просто нужно перевернуть эту монету другой стороной, чтобы это произошло. Это произойдёт только в том случае, если мы будем делать то, что должны, и то, что мы можем контролировать, а остальное не в наших силах», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».