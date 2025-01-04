Кержаков сделал откровенное заявление о «Кайрате»

«Когда я приехал в “Кайрат”, я месяц жил на базе, чтобы полностью погрузиться в процесс, иметь полное представление о чемпионате, команде, соперниках. А потом, через три месяца я услышал, что не работаю, мне сказали: “Когда уже работать начнешь?”.



Что произошло тогда? Неприятная история для меня, для меня непозволительная вообще. Может надо было прогнуться? Нет, никогда! Понимаю, что есть такие тренеры, которые поступили бы так, но я не мог себе этого позволить. Авторитет тренера в глазах футболистов очень важен, а после того случая, я понимаю, что у меня никакого авторитета не было бы.



Есть ли у меня медаль? Нет, я же только косвенное отношение к чемпионству имею», — заявил Кержаков в интервью «СБГ Шоу».