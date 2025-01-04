Салах объяснил, почему он много забивает и ассистирует, несмотря на ситуацию с контрактом

«Я думаю, что если это последние шесть месяцев [в “Ливерпуле”], то чем я хочу запомниться? Хочу ли я оглянуться назад и увидеть, что слишком нервничал из-за контракта? Или хочу отметить, что у меня был невероятный сезон? Вот о чём я думаю. Если в какой-то момент почувствую, что отвлекаюсь, то просто напомню себе о желании оглянуться назад и иметь возможность сказать, что у меня был невероятный сезон. Вот что я хочу сделать», — приводит слова Салаха Sky Sports.