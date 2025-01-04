«Ордабасы» близок к трансферу игрока сборной Казахстана и легионера из «Ред Булла»

«“Ордабасы” может пополнить Улар Жаксыбаев. Если стороны придут к соглашению, то он прибудет на сборы в ОАЭ (12.01). Кроме того, нужно отметить, что Шымкент также может пополнить футболист “Ред Булла”. Но не австрийского или немецкого, а бразильского (“Брагантино”), с которым у “Ордабасы” налажены партнерские отношения. В случае успешного окончания переговоров легионер, о котором известно лишь то, что это молодой талант (U-21) должен прибыть 12 числа в Дубай», — отмечается в телеграм-канале «Серый Cardinal».