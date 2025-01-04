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«Ордабасы» близок к трансферу игрока сборной Казахстана и легионера из «Ред Булла»

Защитник сборной Казахстана и «Кызылжара» Улар Жаксыбаев попал в сферу интересов «Ордабасы» и может сменить команду в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

Источник: КФФ

Шымкентский клуб может подписать не только Жаксыбаева, но и легионера из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино».

«“Ордабасы” может пополнить Улар Жаксыбаев. Если стороны придут к соглашению, то он прибудет на сборы в ОАЭ (12.01). Кроме того, нужно отметить, что Шымкент также может пополнить футболист “Ред Булла”. Но не австрийского или немецкого, а бразильского (“Брагантино”), с которым у “Ордабасы” налажены партнерские отношения. В случае успешного окончания переговоров легионер, о котором известно лишь то, что это молодой талант (U-21) должен прибыть 12 числа в Дубай», — отмечается в телеграм-канале «Серый Cardinal».

В минувшем сезоне Жаксыбаев сыграл за «Кызылжар» 20 матчей в чемпионате Казахстана. В октябре он дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче Лиги наций против Австрии.

Ранее 30-летний защитник уже выступал за «Ордабасы», также в его карьере были «Аксу», «Кайсар» и «Кыран».

Ордабасы
Кызыл-Жар