«Ордабасы» близок к трансферу игрока сборной Казахстана и легионера из «Ред Булла»

Шымкентский клуб может подписать не только Жаксыбаева, но и легионера из бразильского клуба «Ред Булл Брагантино».
«“Ордабасы” может пополнить Улар Жаксыбаев. Если стороны придут к соглашению, то он прибудет на сборы в ОАЭ (12.01). Кроме того, нужно отметить, что Шымкент также может пополнить футболист “Ред Булла”. Но не австрийского или немецкого, а бразильского (“Брагантино”), с которым у “Ордабасы” налажены партнерские отношения. В случае успешного окончания переговоров легионер, о котором известно лишь то, что это молодой талант (U-21) должен прибыть 12 числа в Дубай», — отмечается в телеграм-канале «Серый Cardinal».
В минувшем сезоне Жаксыбаев сыграл за «Кызылжар» 20 матчей в чемпионате Казахстана. В октябре он дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче Лиги наций против Австрии.
Ранее 30-летний защитник уже выступал за «Ордабасы», также в его карьере были «Аксу», «Кайсар» и «Кыран».