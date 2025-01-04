Винисиус вновь в центре скандала: ему грозит длительная дисквалификация за толчок вратаря «Валенсии»

На 77-й минуте Вини в излюбленной манере полез в обыгрыш, но потерял мяч. Голкипер «Валенсии» Димитриевски подошел и похлопал нападающего по голове, но тот подобный жест не оценил, разглядев в нем провокацию: бросил подозрительный взгляд в ответ, а затем приблизился к вратарю и толкнул сзади в шею. Македонец упал, а Винисиус сразу же начал отрицать вину и даже выпрашивал желтую карточку для соперника за симуляцию.