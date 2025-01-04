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Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку клуба на встречу с «Понферрадиной» в 1/16 финала Кубка Испании, которая пройдет в воскресенье, 5 января.

Источник: Getty Images

В нынешнем сезоне Захарян не принял участия ни в одном из матчей «Реала Сосьедад» из-за травмы. Футболист перешёл в испанский клуб летом 2023 года. За этот период он сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Реал Сосьедад