Гол Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» одержали пятую победу подряд в чемпионате Англии, переиграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура.
Встреча прошла в Лондоне в субботу и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный мяч забил на 38-й минуте Александер Исак, который отличился в седьмом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Еще один гол «сорок» на счету Энтони Гордона (6). У хозяев отличился Доминик Соланке (4).
Исак стал третьим футболистом в истории «Ньюкасла», который достиг семиматчевой результативной серии в АПЛ. Ранее такое удавалось только Алану Ширеру и Джо Уиллоку.
«Ньюкасл» набрал 35 очков и сравнялся с лондонским «Челси», который идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (24 балла) продлил безвыигрышную серию до четырех матчей (три поражения, ничья) и занимает 11-ю строчку.