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Гол Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Ньюкасл» одержал пятую победу подряд в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм».

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» одержали пятую победу подряд в чемпионате Англии, переиграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур» в матче 20-го тура.

Встреча прошла в Лондоне в субботу и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный мяч забил на 38-й минуте Александер Исак, который отличился в седьмом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Еще один гол «сорок» на счету Энтони Гордона (6). У хозяев отличился Доминик Соланке (4).

Исак стал третьим футболистом в истории «Ньюкасла», который достиг семиматчевой результативной серии в АПЛ. Ранее такое удавалось только Алану Ширеру и Джо Уиллоку.

«Ньюкасл» набрал 35 очков и сравнялся с лондонским «Челси», который идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Тоттенхэм» (24 балла) продлил безвыигрышную серию до четырех матчей (три поражения, ничья) и занимает 11-ю строчку.

Тоттенхэм Хотспур
1:2
Первый тайм: 1:2
Ньюкасл Юнайтед
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Эдди Хау
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
(Педро Порро)
4′
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
(Бруну Гимарайнс)
6′
Александр Исак
38′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
40
Брэндон Остин
23
Педро Порро
24
Джед Спенс
14
Арчи Грэй
19
Доминик Соланке
21
Деян Кулушевски
22
Бреннан Джонсон
6
Раду Дрэгушин
46′
3
Серхио Регилон
90+9′
15
Лукас Бергвалль
62′
8
Ив Биссума
29
Пап Метар Сарр
62′
10
Джеймс Мэддисон
16
Тимо Вернер
62′
7
Сон Хын Мин
Ньюкасл Юнайтед
1
Мартин Дубравка
20
Льюис Холл
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
17′
7
Жоэлинтон
73′
8
Сандро Тонали
39
Бруну Гимарайнс
4
Свен Ботман
80′
90′
25
Ллойд Келли
10
Энтони Гордон
78′
11
Харви Барнс
14
Александр Исак
86′
86′
28
Джозеф Уиллок
23
Джейкоб Мерфи
86′
36
Шон Лонгстафф
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
14
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
10
11
Фолы
15
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
Ньюкасл Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь