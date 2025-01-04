Гол Исака принес «Ньюкаслу» победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

Встреча прошла в Лондоне в субботу и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победный мяч забил на 38-й минуте Александер Исак, который отличился в седьмом матче Английской премьер-лиги (АПЛ) подряд. Еще один гол «сорок» на счету Энтони Гордона (6). У хозяев отличился Доминик Соланке (4).