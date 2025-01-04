Объявлен старт строительства рекордного стадиона в Казахстане

«Новый футбольный стадион для Актобе! В 2025 году стартует строительство многофункционального спортивного комплекса, соответствующего международным стандартам. Новый стадион вместимостью более 35 тысяч зрителей станет важной площадкой для проведения спортивных и культурных мероприятий, укрепляя спортивные позиции нашего региона», — говорится в сообщении.
Изначально стадион был рассчитан на 30 000 посадочных мест, но позже проект решили доработать и увеличить вместимость до 35 тысяч. Это является рекордной вместительностью для Казахстана.
Самый большой стадион Казахстана на данный момент — «Астана Арена» вмещает 30 тысяч человек.