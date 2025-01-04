«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ

На 10-й минуте автогол на свой счёт записал игрок «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 42-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которому ассистировал Савио. На 55-й минуте Холанд оформил дубль также с передачи Савио. На 58-й минуте игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил четвёртый мяч своей команды. На 71-й минуте отличился нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг.