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«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» со счётом 4:1.

На 10-й минуте автогол на свой счёт записал игрок «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 42-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которому ассистировал Савио. На 55-й минуте Холанд оформил дубль также с передачи Савио. На 58-й минуте игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил четвёртый мяч своей команды. На 71-й минуте отличился нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг.

«Манчестер Сити» набрал 34 очка в 20 матчах и располагается на шестой строчке английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

Манчестер Сити
4:1
Первый тайм: 2:0
Вест Хэм
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Хулен Лопетеги
Голы
Манчестер Сити
Владимир Цоуфал
10′
Эрлин Бреут Холанн
42′
Эрлин Бреут Холанн
55′
Фил Фоден
58′
Вест Хэм
Никлас Фюллкруг
71′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
61′
2
Кайл Уокер
64′
8
Матео Ковачич
28′
61′
19
Илкай Гюндоган
9
Эрлин Бреут Холанн
84′
10
Джек Грилиш
26
Савио
80′
87
Джеймс Макэйти
Вест Хэм
23
Альфонс Ареола
5
Владимир Цоуфал
26
Макс Килман
29
Аарон Ван-Биссака
10
Лукас Пакета
28
Томаш Соучек
7
Крисенсио Саммервилл
11
Никлас Фюллкруг
14′
25
Жан-Клер Тодибо
53′
15
Константинос Мавропанос
14
Мохаммед Кудус
72′
17
Луис Гильерме
19
Эдсон Альварес
87′
18
Дэнни Ингс
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
10
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
8
Фолы
13
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Солсбери
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Вест Хэм
Чемпионат Англии: таблица и календарь