Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Астон Вилла» обыграла «Лестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Лестер Сити».

Источник: Neal Simpson/Sportsphoto/Allstar via Getty Images

Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Астон Виллы».

Счёт в матче был открыт на 58-й минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли. На 63-й минуте Стефи Мавидиди сравнял счёт. На 76-й минуте нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли вывел свою команду вперёд.

«Астон Вилла» набрала 32 очка в 20 матчах и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» занимает 19-е место, набрав 14 очков за аналогичное количество встреч.

Астон Вилла
2:1
Первый тайм: 0:0
Лестер
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Villa Park
Главные тренеры
Унаи Эмери
Руд ван Нистелрой
Голы
Астон Вилла
Росс Баркли
58′
Леон Бэйли
(Иан Матсен)
76′
Лестер
Стефи Мавидиди
63′
Составы команд
Астон Вилла
23
Эмилиано Мартинес
2
Мэтти Кэш
4
Эзри Конса
5
Тайрон Мингс
8
Юри Тилеманс
44
Бубакар Камара
11
Олли Уоткинс
31
Леон Бэйли
12
Люка Динь
76′
22
Иан Матсен
6
Росс Баркли
76′
10
Эмилиано Буэндия
7
Джон Макгинн
19′
41
Джейкоб Рэмси
Лестер
41
Якуб Столарчик
2
Джеймс Джастин
8
Харри Уинкс
24
Бубакари Сумаре
90+5′
9
Джейми Варди
10
Стефи Мавидиди
4
Конор Коади
82′
5
Калеб Околи
23
Янник Вестергор
62′
3
Ваут Фас
33
Люк Томас
90′
14
Бобби Рид
11
Биляль Эль-Ханнус
82′
20
Патсон Дака
18
Джордан Айю
83′
40
Факундо Буонанотте
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
10
Фолы
11
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Астон Вилла
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь