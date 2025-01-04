«Астон Вилла» обыграла «Лестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ

Счёт в матче был открыт на 58-й минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли. На 63-й минуте Стефи Мавидиди сравнял счёт. На 76-й минуте нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли вывел свою команду вперёд.