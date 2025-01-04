«Челси» снова бросил играть — и глупо оступился. Кажется, кризис затягивается

За «Челси» в АПЛ дебютировал ранее выходивший в Лиге конференций и Кубке лиги 18-летний защитник Ачимпонг, уменьшив и без того малый средний возраст состава. На фоне Ачимпонга, Гюсто и Колвилла даже 27-летний Санчес выглядел ветераном. Юный талант едва не забил во время подачи с углового, да и в исполнении непосредственных обязанностей не подвёл: и мяч неплохо продвигал, и под прессингом не терялся. Теперь не увидим в старте на важные матчи Дисаси? Хотя «Пэлас» долго не организовывал Ачимпонгу больших проблем: впервые пробил в сторону ворот аж на 34-й минуте, создав за первый тайм всего 0,11 xG.