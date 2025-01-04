Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Челси» снова бросил играть — и глупо оступился. Кажется, кризис затягивается

«Кристал Пэлас» наказал фаворита за инертность.

Источник: Getty Images

«Челси» наконец-то победил и прервал неудачную серию с одним очком в трёх матчах — так мы должны были написать. А потом «Кристал Пэлас» заслуженно вырвал у «синих» ничью.

За «Челси» в АПЛ дебютировал ранее выходивший в Лиге конференций и Кубке лиги 18-летний защитник Ачимпонг, уменьшив и без того малый средний возраст состава. На фоне Ачимпонга, Гюсто и Колвилла даже 27-летний Санчес выглядел ветераном. Юный талант едва не забил во время подачи с углового, да и в исполнении непосредственных обязанностей не подвёл: и мяч неплохо продвигал, и под прессингом не терялся. Теперь не увидим в старте на важные матчи Дисаси? Хотя «Пэлас» долго не организовывал Ачимпонгу больших проблем: впервые пробил в сторону ворот аж на 34-й минуте, создав за первый тайм всего 0,11 xG.

Ну, а «Челси» столь же пассивен, разумеется, не был. На 14-й минуте Санчо на обманных движениях ушёл от Ричардса, стянул на себя Муньоса с Лакруа и протолкнул мяч на неприкрытого Палмера. Коул не подвёл и хладнокровно с близкого расстояния пробил низом в дальний угол. Позже несколько отличных шансов не использовал Джексон.

Хорошо, что в голевом эпизоде Николас не оказался на месте Палмера, а то мог бы фирменно засеменить и всё загубить. В Англии круче Коула (13+6) по результативным действиям только Салах (17+13). Но тот вообще в космосе.

На второй тайм, правда, «Челси» не вышел. Подобное не в новинку: вспомните, как упускали победу и даже ничью с «Фулхэмом». Непонятно, как не забил Сарр, когда в касание замыкал идеальный прострел Муньоса. Санчес спас от гола головой Ричардса. Причём Мареска, хоть его команда и упустила нити игры, не делал замены до 81-й минуты. Вейга, Нкунку и Феликс так и не вышли — испанец выпустил только Гиу и Мадуэке в самой концовке.

Во многом поэтому случилась классика. На 82-й минуте беда пришла откуда не ждали: Палмер ошибся в центре поля. Сарр запустил вперёд Эзе, а тот не пожадничал и покатил вдоль ворот на Матета. Насколько же знакомая история. Как сказал бы Боромир из вселенной «Властелина колец», нельзя просто так взять и удержать минимальное преимущество. Спасибо, что и тут не пропустили во второй раз.

«Челси» потерял очки в четвёртом матче кряду, причём и «Эвертон», и «Фулхэм», и «Ипсвич», и «Кристал Пэлас» заметно уступают в классе. «Борнмут» и «Вулвз» — тоже, и с ними предстоить играть дальше. Кризис затягивается.

Георгий Илющенко

Кристал Пэлас
1:1
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Selhurst Park
Главные тренеры
Оливер Гласнер
Энцо Мареска
Голы
Кристал Пэлас
Жан-Филипп Матета
(Эбере Эзе)
82′
Челси
Коул Палмер
(Джейдон Санчо)
14′
Составы команд
Кристал Пэлас
1
Дин Хендерсон
3
Тайрик Митчелл
5
Максенс Лакруа
6
Марк Гехи
12
Даниэль Муньос
26
Крис Ричардс
8
Джефферсон Лерма
7
Исмаила Сарр
14
Жан-Филипп Матета
10
Эбере Эзе
87′
9
Эдвард Нкетиа
28
Шейк Дукуре
69′
18
Даити Камада
Челси
1
Роберт Санчес
3
Марк Кукурелья
6
Леви Колвилл
65′
27
Мало Гюсто
34
Джош Ачимпонг
8
Энцо Фернандес
80′
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
81′
38
Марк Гиу
19
Джейдон Санчо
86′
11
Нони Мадуэке
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
6
9
Фолы
12
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Тим Робинсон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Кристал Пэлас
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь