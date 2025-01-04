Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о разгромной победе над «Вест Хэмом»

«Мы победили во встрече, но всё ещё не в лучшей форме, однако этот успех поможет нам. У нас были хорошие моменты, но я здесь уже восемь лет, и мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. И всё же нам нужно найти свой темп и то, как мы хотим играть. “Вест Хэм” действовал хорошо и имел свои моменты», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.