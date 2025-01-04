Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола высказался о разгромной победе над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча 20-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 с «Вест Хэмом» (4:1).

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере.

«Мы победили во встрече, но всё ещё не в лучшей форме, однако этот успех поможет нам. У нас были хорошие моменты, но я здесь уже восемь лет, и мы видели, как играет команда, и это не соответствует нашим стандартам. И всё же нам нужно найти свой темп и то, как мы хотим играть. “Вест Хэм” действовал хорошо и имел свои моменты», — приводит слова Гвардиолы BBC со ссылкой на Sky Sports.

После 20 сыгранных матчей «Манчестер Сити» располагается на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 34 очка. В следующем туре подопечные Пепа Гвардиолы сразятся с «Брентфордом».

Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь