«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
За неаполитанцев голами отличились Давид Нерес, Ромелу Лукаку и Скотт Мактоминей.
После этой игры «Наполи» возглавил таблицу Серии А с 44 очками, «Фиорентина» — 6-е место и 32 очка.
Сегодня, 4 января, во Флоренции состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи».
Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.
За неаполитанцев голами отличились Давид Нерес, Ромелу Лукаку и Скотт Мактоминей.
После этой игры «Наполи» возглавил таблицу Серии А с 44 очками, «Фиорентина» — 6-е место и 32 очка.
Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Давид Нерес
(Ромелу Лукаку)
29′
Ромелу Лукаку
54′
Скотт Мактоминай
68′
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
7
Риккардо Соттиль
20
Мойзе Кин
22
Матиас Морено
59′
21
Робин Гозенс
65
Фабиано Паризи
59′
23
Андреа Кольпани
29
Ясин Адли
79′
32
Данило Катальди
38
Роландо Мандрагора
73′
24
Амир Ричардсон
9
Лукас Бельтран
79′
99
Кристиан Куаме
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
39′
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
17
Матиас Оливера
89′
6
Билли Гилмор
37
Леонардо Спинаццола
86′
30
Паскуале Маццокки
68
Станислав Лоботка
89′
81
Джакомо Распадори
7
Давид Нерес
86′
26
Сириль Нгонге
9
Ромелу Лукаку
73′
18
Джованни Симеоне
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
17
Фолы
15
3
Офсайды
2
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)