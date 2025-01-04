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«Наполи» разгромил «Фиорентину» и возглавил турнирную таблицу Серии А

Сегодня, 4 января, во Флоренции состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Наполи».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась уверенной победой гостей со счетом 3:0.

За неаполитанцев голами отличились Давид Нерес, Ромелу Лукаку и Скотт Мактоминей.

После этой игры «Наполи» возглавил таблицу Серии А с 44 очками, «Фиорентина» — 6-е место и 32 очка.

Фиорентина
0:3
Первый тайм: 0:1
Наполи
Футбол, Италия, Тур 19
4.01.2025, 20:00 (МСК UTC+3)
Artemio Franchi
Главные тренеры
Раффаэле Палладино
Антонио Конте
Голы
Наполи
Давид Нерес
(Ромелу Лукаку)
29′
Ромелу Лукаку
54′
Скотт Мактоминай
68′
Составы команд
Фиорентина
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
7
Риккардо Соттиль
20
Мойзе Кин
22
Матиас Морено
59′
21
Робин Гозенс
65
Фабиано Паризи
59′
23
Андреа Кольпани
29
Ясин Адли
79′
32
Данило Катальди
38
Роландо Мандрагора
73′
24
Амир Ричардсон
9
Лукас Бельтран
79′
99
Кристиан Куаме
Наполи
1
Алекс Мерет
5
Гильерме Жуан Жезус
13
Амир Ррахмани
22
Джованни Ди Лоренцо
39′
8
Скотт Мактоминай
99
Андре-Франк Замбо Ангисса
17
Матиас Оливера
89′
6
Билли Гилмор
37
Леонардо Спинаццола
86′
30
Паскуале Маццокки
68
Станислав Лоботка
89′
81
Джакомо Распадори
7
Давид Нерес
86′
26
Сириль Нгонге
9
Ромелу Лукаку
73′
18
Джованни Симеоне
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
17
Фолы
15
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Джанлука Манганьелло
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фиорентина
Наполи
Чемпионат Италии: таблица и календарь