«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в 20-м туре АПЛ

«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» занимает 10-е место, набрав 28 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.