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«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в 20-м туре АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсенал».

Источник: Getty Images

Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Итоговый счёт — 1:1.

На 16-й минуте забил игрок «Арсенала» Итан Нванери с передачи Микеля Мерино. На 61-й минуте отличился нападающий «Брайтона» Жоао Педро, реализовав пенальти.

«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» занимает 10-е место, набрав 28 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

Брайтон
1:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 20
4.01.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Falmer Stadium
Главные тренеры
Фабиан Хюрцелер
Микель Артета
Голы
Брайтон
Жоау Педру
61′
Арсенал
Итан Нванери
(Микель Мерино)
16′
Составы команд
Брайтон
1
Барт Вербрюгген
29
Ян Пол ван Хекке
30
Первис Эступиньян
34
Йоэл Велтман
64′
20
Карлос Балеба
26
Ясин Айяри
9
Жоау Педру
3
Игор
66′
4
Адам Уэбстер
33
Мэтт О`Райли
46′
14
Жоржиньо Рюттер
8
Брайан Груда
46′
17
Янкуба Минте
82′
11
Симон Адингра
62′
22
Каору Митома
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
33
Риккардо Калафьори
90′
5
Томас Партей
23
Микель Мерино
84′
41
Деклан Райс
9
Габриэл Жезус
19
Леандро Троссар
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
64′
8
Мартин Эдегор
53
Итан Нванери
45+1′
46′
11
Габриел Мартинелли
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
9
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
17
Фолы
14
0
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Брайтон
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь