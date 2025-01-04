«Арсенал» не смог обыграть «Брайтон» в 20-м туре АПЛ

Игра прошла на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Итоговый счёт — 1:1.
На 16-й минуте забил игрок «Арсенала» Итан Нванери с передачи Микеля Мерино. На 61-й минуте отличился нападающий «Брайтона» Жоао Педро, реализовав пенальти.
«Арсенал» набрал 40 очков в 20 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» занимает 10-е место, набрав 28 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.