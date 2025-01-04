Халк сыграл свадьбу с племянницей бывшей жены. Ради Камилы экс-игрок «Зенита» разорвал 12-летний брак

«Я просыпаюсь и засыпаю, не понимая, почему это все произошло со мной. Боль очень сильная — иногда мне кажется, что она разорвет мое сердце. Камила была мне как дочь. Я отдала ей все с тех пор, как племянница появилась на свет. Очень много раз жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее. И я говорю не только о материальных благах, потому что легко делать подарки, когда есть деньги. А вот любовь, привязанность, внимание и уважение…



Она знала мои слабости и страхи, знала о моей неуверенности. И в то же время у нее была безусловная любовь с моей стороны. Если в чем-то и есть моя вина, то только в том, что я слишком сильно любила ее и доверяла ей», — говорила Ирана в интервью The Sun.