«Барселона» вышла в ⅛ финала Кубка Испании. Щенсный отыграл «на ноль» в дебютном матче

Польский вратарь Войцех Щенсный провел первый матч за «Барселону». 27 августа он объявил о завершении карьеры, однако 2 октября подписал контракт с каталонским клубом до конца нынешнего сезона. 23 сентября основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1), позднее немец перенес операцию на связках коленной чашечки. По информации испанской газеты Diario Sport, футболист может пропустить до восьми месяцев.