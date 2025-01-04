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«Барселона» вышла в ⅛ финала Кубка Испании. Щенсный отыграл «на ноль» в дебютном матче

Встреча завершилась со счетом 4:0.

Источник: Pedro Salado/Getty Images

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. «Барселона» со счетом 4:0 победила «Барбастро» в матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.

Голы забили Эрик Гарсия (22-я минута), Роберт Левандовский (31, 47) и Пабло Торре (56).

Польский вратарь Войцех Щенсный провел первый матч за «Барселону». 27 августа он объявил о завершении карьеры, однако 2 октября подписал контракт с каталонским клубом до конца нынешнего сезона. 23 сентября основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму в гостевом матче шестого тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1), позднее немец перенес операцию на связках коленной чашечки. По информации испанской газеты Diario Sport, футболист может пропустить до восьми месяцев.

«Барселона» является рекордсменом по количеству побед в Кубке Испании, команда завоевывала трофей 31 раз. В тройку лучших по этому показателю входят действующий победитель соревнований «Атлетик» из Бильбао (24) и мадридский «Реал» (20).

Барселона