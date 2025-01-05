«Арсенал» оступился, «Манчестер Сити» и Холанн забыли о кризисе, «Барселона» размялась в Кубке Испании

На радость «Ливерпулю», который в воскресенье примет «МЮ» на «Энфилде», главный преследователь красных оступился в Брайтоне. Хотя начиналось все для «Арсенала» успешно, и после классного выхода из-под прессинга «чаек» с острого угла под опорную ногу Фербрюггену пробил Нванери. Первый игрок в истории «канониров», который до наступления 18-летия забил больше одного гола в АПЛ. Только этим все и ограничилось, а «Брайтон» заслуженно отыгрался, получив право на пенальти. Теперь команда Микеля Артеты отстает от первого места на пять очков, проведя на данный момент на два матча больше «Ливерпуля». Что до «Брайтона», то стоит отметить, что в нынешнем сезоне он провел дома четыре встречи с командами «большой шестерки» и пока не проигрывал (+3=1).