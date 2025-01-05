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Российский клуб может увести у «Тобола» защитника. Им также интересовались в Греции

«Факел» рассматривает защитника «Тобола» Альберта Габараева, передают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым».

Источник: ФК "Тобол"

По данным источника, «Факелу» предложили Габараева. Воронежцы резать эту кандидатуру не стали, попросив дать конкретику по его условиям, то есть теоретически они его рассматривают.

Габараев известен в ЛЛМ по выступлениям за «Волгарь» и «Родину», за «Тобол» он выступает с 2023-года. В его составе 27-летний центрбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В КПЛ провел 47 матчей. Контракт с «Тоболом» у Габараева действует еще один год.

Ранее Карп писал, что 190-сантиметровый защитник может перейти в греческую «Ламию», которая сделала предложение по его аренде, и что к нему в числе прочих есть интерес «Черноморца».

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Тобол Кс
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