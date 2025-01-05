Российский клуб может увести у «Тобола» защитника. Им также интересовались в Греции

Габараев известен в ЛЛМ по выступлениям за «Волгарь» и «Родину», за «Тобол» он выступает с 2023-года. В его составе 27-летний центрбек стал обладателем Кубка и Суперкубка Казахстана. В КПЛ провел 47 матчей. Контракт с «Тоболом» у Габараева действует еще один год.