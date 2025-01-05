Сейчас Салаха называют лучшим в мире. А помните, как в АПЛ над ним натурально смеялись?

На Салаха претендовал и «Ливерпуль», но «Челси» выиграл борьбу за футболиста. Во-первых, лондонский клуб предложил «Базелю» больше денег. Во-вторых, сам Салах получил более выгодный контракт. Однако в Лондоне Мохамед задержался всего на один год. 19 матчей во всех турнирах (два — полных), два гола, три результативные передачи — скромная статистика футболиста в «Челси». В сезоне-2014/2015 он вообще не выходил в старте в АПЛ (до ухода), а матч Кубка лиги с «Шрусбери Таун» запомнился тем, как Салах мазал из классных позиций, а один раз и вовсе пробил с линии штрафной в аут. В общем, тогда над Мохамедом смеялись и уж точно не верили, что он станет суперзвездой команды.