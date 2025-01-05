«Кайрат» заинтересовался защитником сборной Казахстана

25-летний футболист выступает на позиции левого защитника и имеет действующий контракт с клубом. Однако «Кайрат» в случае согласия Асранкулова может выкупить его трансфер.
Добавим, что на левом фланге обороны у алматинского клуба есть игрок сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев, которого «Кайрат» планирует выкупить у российского «Пари НН», а также казахстанец Лев Кургин.
Воспитанник «Тобола» Роман Асранкулов дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор в КПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола. Также на его счету три матча в составе сборной Казахстана.