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«Кайрат» заинтересовался защитником сборной Казахстана

Алматинский «Кайрат» намерен подписать контракт с капитаном костанайского «Тобола» Романом Асранкуловым, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

25-летний футболист выступает на позиции левого защитника и имеет действующий контракт с клубом. Однако «Кайрат» в случае согласия Асранкулова может выкупить его трансфер.

Добавим, что на левом фланге обороны у алматинского клуба есть игрок сборной Узбекистана Иброхимхалил Юлдошев, которого «Кайрат» планирует выкупить у российского «Пари НН», а также казахстанец Лев Кургин.

Воспитанник «Тобола» Роман Асранкулов дебютировал в основной команде в 2017 году и с тех пор в КПЛ сыграл 56 матчей, в которых забил два гола. Также на его счету три матча в составе сборной Казахстана.

Кайрат
Тобол Кс
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