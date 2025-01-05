«Барса» громко прокололась. Но что творит Ольмо?!

У Ольмо в этой истории есть все шансы не быть жертвой. Всё в его руках: указываешь на нужный пункт в контракте, уходишь бесплатно и продолжаешь играть на высоком уровне, но уже не в «Барселоне». Ничего личного — только бизнес. Ольмо и так сделал достаточно, чтобы вернуться в родной клуб. Он проявил волю и терпение. Плюс, пока было возможно, великолепно играл. К нему не может быть никаких претензий. В том, что Ольмо не сможет выступать за «Барсу» во второй части сезона, клуб может винить только себя.