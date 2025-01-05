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Стала известна приоритетная цель «Астаны» в трансферное окно

«Астана» в зимнее трансферное окно хочет подписать несколько легионеров с казахстанцами и акцентирует свое внимание на средней линии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Прежде всего, столичный клуб беспокоит позиция опорного полузащитника. «Астана» ищет многофункционального хавбека среди иностранцев.

В прошлом сезоне в «Астане» вынужденно роль опорника выполнял Алекса Аманович, плюс рядом с ним играл Макс Эбонг. Оба футболиста комплексно не отвечают тем требованиям, которые хотел бы видеть клуб.

По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этой зимой «Астана» хочет найти для себя «нового Каньяса или Максимовича», игрока способного действовать под давлением, лидера по духу и активно продвигающего мяч вперед.

Добавим, что после окончания сезона-2024 «Астану» уже покинули несколько казахстанских футболистов, включая Тимура Досмагамбетова и Исламбека Куата. Кроме того, пока не продлены контракты с Маратом Быстровым и Эльханом Астановым.

При этом столичный клуб заинтересован в нескольких игроках сборной Казахстана, в частности, клуб рассматривает подписание Ислама Чеснокова и Алибека Касыма.

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