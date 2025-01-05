Стала известна приоритетная цель «Астаны» в трансферное окно

Прежде всего, столичный клуб беспокоит позиция опорного полузащитника. «Астана» ищет многофункционального хавбека среди иностранцев.
В прошлом сезоне в «Астане» вынужденно роль опорника выполнял Алекса Аманович, плюс рядом с ним играл Макс Эбонг. Оба футболиста комплексно не отвечают тем требованиям, которые хотел бы видеть клуб.
По сведениям источника, знакомого с ситуацией, этой зимой «Астана» хочет найти для себя «нового Каньяса или Максимовича», игрока способного действовать под давлением, лидера по духу и активно продвигающего мяч вперед.
Добавим, что после окончания сезона-2024 «Астану» уже покинули несколько казахстанских футболистов, включая Тимура Досмагамбетова и Исламбека Куата. Кроме того, пока не продлены контракты с Маратом Быстровым и Эльханом Астановым.
При этом столичный клуб заинтересован в нескольких игроках сборной Казахстана, в частности, клуб рассматривает подписание Ислама Чеснокова и Алибека Касыма.