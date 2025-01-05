Стала известна приоритетная цель «Астаны» в трансферное окно

Добавим, что после окончания сезона-2024 «Астану» уже покинули несколько казахстанских футболистов, включая Тимура Досмагамбетова и Исламбека Куата. Кроме того, пока не продлены контракты с Маратом Быстровым и Эльханом Астановым.