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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: объявлены стартовые составы на матч АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» объявили стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата Англии.

Источник: Getty Images

«Ливерпуль»: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон, Трент, Джонс, Гравенберх, Макаллистер, Диас, Гакпо, Салах.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Магуайр, Мартинес, Далот, Майну, Угарте, Диалло, Фернандеш, Хейлунн.

Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
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