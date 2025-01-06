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В «Арисе» высказались по поводу будущего Александра Кокорина

Генеральный директор кипрского «Ариса» Павел Гогнидзе высказался относительно будущего российского нападающего Александра Кокорина.

Источник: Пресс-служба ФК «Арис»

— У Александра контракт до лета?

— Да, сейчас действует соглашение до лета. Информацию о подписании мы официально дадим на наших ресурсах, когда придёт время.

— У вас есть желание продолжить с ним сотрудничество?

— Безусловно. Он выступает замечательно. Конечно, было бы здорово продолжить с ним сотрудничество, — приводит слова Гогнидзе «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до 31 мая 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.

Арис Л