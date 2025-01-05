Сафонов взял Суперкубок! А Головин по-прежнему без трофеев во Франции

Впрочем, в дальнейшем темп игры немного стих, и команды будто согласились на серию пенальти. Которая, заметим, должна была начаться без дополнительного времени. Жаль, что Головина заменили на 72-й минуте и кульминация Суперкубка прошла без российского полузащитника. Но все же куда важнее для поклонников «Монако» было то, что на поле оставался Кён: вратарь провел потрясающую встречу, совершив еще и крутой сейв в дуэли с Ашрафом Хакими. Однако и Доннарумма в концовке трижды поймал намертво мяч, раз за разом занимая отличную позицию.