Сафонов взял Суперкубок! А Головин по-прежнему без трофеев во Франции

Действующий чемпион Франции и обладатель Кубка страны «Пари Сен-Жермен» вырвал победу у «Монако» в матче за национальный Суперкубок. Игра прошла на стадионе «974» в Дохе (Катар) и завершилась со счетом 1:0 — РИА Новости Спорт рассказывает о встрече парижан с монегасками и несостоявшемся противостоянии российских футболистов Матвея Сафонова и Александра Головина.
Суперкубок в Катаре. Причем тут Олимпиада?
Изначально матч за трофей должен был пройти 8 августа 2024 года в Пекине: из-за летних Олимпийских игр в Париже и невозможности полноценно задействовать футбольную инфраструктуру организаторы решили провести громкое событие в Азии. С прицелом на продвижение французского футбола в другом конце материка. Однако затем в «ПСЖ» сообщили, что Суперкубок не пройдет в Китае, да и дата будет изменена — так выбор пал на Катар, который двумя годами ранее провел один из самых ярких чемпионатов мира в истории «спорта номер один».
Но чем матч мог заинтересовать наших болельщиков? В составе «ПСЖ» выступает Матвей Сафонов, за «Монако» уже седьмой год играет Александр Головин — обоим футболистам сборной России победа в катарской встрече могла принести первый трофей за рубежом.
Кстати, в нынешнем сезоне команды уже встречались: в рамках 16-го тура Лиги 1 «ПСЖ» одержал победу со счетом 4:2, а матч запомнился жуткой травмой итальянского вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруммы и выходом на замену Сафонова. И если Головин ожидаемо сегодня попал в старт, то Матвей остался на лавке… Несмотря на тяжелое повреждение лица у Джиджи, тренер парижан Луис Энрике в этот вечер сделал ставку именно на чемпиона Европы.
Головин разочаровал. А вратари были хороши.
Пока стадион постепенно заполнялся (в начале матча почти пустые трибуны выглядели удручающе), «ПСЖ» безжалостно прессовал «Монако». Парижане на правах фаворита смяли оборону «красно-белых» и уверенно забрали первый тайм. Буквально пара-тройка моментов у ворот Доннаруммы… И сколько опасности во владениях Филиппа Кёна! На первых же минутах номинальные гости могли пропустить дважды, а на 10-й команду Адольфа Хюттера спасла перекладина.
Дальше было много привозов. «Монако» ошибался в защите, и просто чудо, что на перерыв команды ушли с нулями на табло. Хотя активности тройки Дезире Дуэ — Усман Дембеле — Ли Кан Ин хватило как минимум на два гола. Благодаря везению монегасков и сейвам Кёна интрига выжила, оставив шанс потерявшемуся на поле Головину и партнерам реабилитироваться после перерыва.
И «Монако» преобразился! После возобновления матча команды поменялись ролями и уже «ПСЖ» поблек, будто в нынешней Лиге чемпионов, и подсел к воротам. Тут фортуна сыграла на стороне чемпионов Франции: сначала Доннарумма вытащил после плотного удара Элисса Бен-Сегира, а затем за парижан сыграла штанга.
Впрочем, в дальнейшем темп игры немного стих, и команды будто согласились на серию пенальти. Которая, заметим, должна была начаться без дополнительного времени. Жаль, что Головина заменили на 72-й минуте и кульминация Суперкубка прошла без российского полузащитника. Но все же куда важнее для поклонников «Монако» было то, что на поле оставался Кён: вратарь провел потрясающую встречу, совершив еще и крутой сейв в дуэли с Ашрафом Хакими. Однако и Доннарумма в концовке трижды поймал намертво мяч, раз за разом занимая отличную позицию.
«Монако» не дотерпел три минуты
Все шло к тому, что впервые с 2010 года в Суперкубке Франции не будет забито ни одного мяча. Но без конца «косячившая» защита монегасков все же «привезла». И уже никакая удача не помогла: «ПСЖ» на второй добавленной минуте убежал в контратаку, в концовке которой Дембеле замкнул прострел в пустые ворота.
Несмотря на неубедительную игру на внешней арене, на внутренней «Пари Сен-Жермен» остается гегемоном. Это 13-й Суперкубок Франции у Парижа! Порадуемся за Матвея Сафонова. Спустя полгода после перехода из «Краснодара» Матвей выиграл как первый трофей с «ПСЖ», так и первый трофей в своей карьере! В составе «быков» Сафонов становился серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. Головину можем только посочувствовать. После трансфера из ЦСКА летом 2018 года Саша пока не может отпраздновать значимую победу с «Монако».
Иван Орехов