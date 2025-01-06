«МЮ» очнулся и навязал плотный бой «Ливерпулю». Веселые 2:2 на «Энфилде»

Особенно страшно за манкунианскую оборону еще до свистка было из-за удручающей статистики. Аморим продолжает верить в фирменные 3−4−3, но тройка центральных защитников вообще не обеспечивала надежность. В 10 из 11 матчей под руководством португальца «МЮ» пропускал, в семи из них — два и более мячей. И одно дело, если бы провалы компенсировала игра в атаке, но Рэшфорда новый тренер оставляет вне заявки, Хейлунн и Фернандеш не впечатляют. Что уж говорить про Антони, Гарначо и Зиркзе? Одна надежда на Амада Диалло, да и тот в последнее время потух. В общем, до матча было совершенно непонятно, за счет чего «МЮ» собирается зацепить на «Энфилде» хотя бы ничью.