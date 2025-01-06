Сафонов опубликовал пост после первого выигранного трофея в составе «ПСЖ»

Россиянин перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.