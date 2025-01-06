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Сафонов опубликовал пост после первого выигранного трофея в составе «ПСЖ»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов отреагировал на свой первый завоёванный трофей в составе клуба.

Источник: Getty Images

Напомним, россиянин стал обладателем Суперкубка Франции. В матче за трофей парижане обыграли «Монако» (1:0). Сафонов в этой встрече остался на скамейке запасных.

«Первый трофей», — написал Сафонов на личной странице в одной из социальных сетей.

Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Суперкубок Франции.

Россиянин перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года.

ПСЖ