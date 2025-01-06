Криштиану Роналду выбирает между тремя вариантами по будущему

Как сообщает TEAMtalk, португальский игрок рассматривает три варианта по будущему. Первая идея заключается в том, чтобы продлить контракт с «Аль-Насром» и попросить руководство серьёзно усилить состав. Также Роналду рассматривает возможность возвращения в Португалию. Третий вариант Криштиану — завершение профессиональной карьеры футболиста.