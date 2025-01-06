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«Единственное правильное решение». Вратарь «ПСЖ» Сафонов оплатил поездку волонтеров для уборки мазута

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов перевел деньги на помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов в Краснодарском крае.

Источник: Getty Images

Футболист оплатил поездку волонтеров, которые собрали и вывезли с побережья более 50 мешков мазута.

«Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что все мое детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой. Я нахожусь далеко, лично помочь невозможно, поэтому организовать поездку для волонтеров, перечислить деньги — это единственное правильное решение для меня. Тем более я понимал, что эти деньги точно пойдут на нужды волонтеров», — приводит слова Сафонова SHOT.

Средства голкипер перевел, находясь в Париже. Точная сумма помощи не разглашается.

ПСЖ