«Единственное правильное решение». Вратарь «ПСЖ» Сафонов оплатил поездку волонтеров для уборки мазута

«Для меня очень знаковым был город Анапа, потому что все мое детство я с дедушкой ездил в санаторий рядом с Анапой. Я нахожусь далеко, лично помочь невозможно, поэтому организовать поездку для волонтеров, перечислить деньги — это единственное правильное решение для меня. Тем более я понимал, что эти деньги точно пойдут на нужды волонтеров», — приводит слова Сафонова SHOT.