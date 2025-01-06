Абзал Бейсебеков близок к уходу из «Астаны» спустя 12 лет в клубе

В «Астану» он перешел в 2012 году и с тех пор лишь один раз уходил в аренду — в польскую «Корону». За это время универсальный футболист семь раз становился чемпионом Казахстана, два раза завоевывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Также он выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов, Лиги Европы (один раз — в плей-офф) и Лиги конференций. За сборную Казахстана провел 49 матчей.