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Абзал Бейсебеков близок к уходу из «Астаны» спустя 12 лет в клубе

Защитник сборной Казахстана Абзал Бейсебеков может покинуть «Астану» в текущее зимнее межсезонье, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

32-летний футболист имеет несколько вариантов продолжения карьеры в других казахстанских командах.

В минувшем сезоне КПЛ на счету Бейсебекова всего 13 матчей.

В «Астану» он перешел в 2012 году и с тех пор лишь один раз уходил в аренду — в польскую «Корону». За это время универсальный футболист семь раз становился чемпионом Казахстана, два раза завоевывал Кубок и пять раз — Суперкубок страны. Также он выступал в групповых стадиях Лиги чемпионов, Лиги Европы (один раз — в плей-офф) и Лиги конференций. За сборную Казахстана провел 49 матчей.

Свою карьеру уроженец Алматы начинал в «Кайрате», откуда уходил в «Локомотив» (ныне — «Астана»), а после — в «Восток».

Астана