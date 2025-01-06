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Матвей Сафонов выступил с заявлением после первого трофея в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выступил с заявлением после завоевания Суперкубка Франции в составе парижан.

Источник: Чемпионат.com

Это первый трофей для российского вратаря не только в «ПСЖ», но и в карьере в целом. В матчей за Суперкубок парижане обыграли «Монако» со счётом 1:0. Матвей провёл всю встречу на скамейке запасных, место в воротах занял итальянец Джанлуиджи Доннарумма.

«Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в “ПСЖ” и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути с множеством регалий.

Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.

Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».

ПСЖ