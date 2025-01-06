Матвей Сафонов выступил с заявлением после первого трофея в «ПСЖ»

«Во‑первых, очень приятно получить первый трофей в “ПСЖ” и своей карьере. Надеюсь, что это только начало большого пути с множеством регалий.



Во‑вторых, испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч.



Тем не менее это очень интересный опыт, потому что я впервые выиграл Кубок. Очень надеюсь, что в дальнейшем уже к следующему трофею приложу свою руку. И в прямом, и переносном смысле», — приводит слова Матвея Сафонова «Матч ТВ».